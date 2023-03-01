Робота-спасателя разработал школьник из Тараза

Темір-Батыр тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

Фото пресс-службы МП РК

Ученик 9 класса средней школы №7 города Тараз изобрел робота, который помогает спасать людей во время пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Как сообщается, Вячеслав Кузьмин посещает кружок по робототехнике в центре технического творчества. Свой проект юный изобретатель реализовал под руководством наставника Айнур Сураншиевой. К слову, робот получил имя «Темір-Батыр», что в переводе с казахского означает «железный герой».

Темір-Батыр тушит пламя во время пожара и ищет человека, оставшегося в густом дыму.

«Робот снабжен рычагом для преодоления препятствий и камерой. Им можно управлять удаленно, видеть место возгорания через камеру, с помощью ультразвукового прибора определять, где возник пожар и есть ли там люди. Внутри робота установлены два бака. В зависимости от ситуации они наполняются пеной либо водой. Распылять жидкость можно на расстояние до 5 метров», - рассказывает школьник.

Вячеслав Кузьмин собирается представить свое изобретение специалистам МЧС по Жамбылской области. В планах получение патента и дальнейшее совершенствование робота.