Робототерапия вместо лекарств

Ассоциированный профессор Nazarbayev University Анара Сандыгулова уже несколько лет занимается разработкой так называемых социальных роботов. Они предназначены для реабилитации несовершеннолетних с расстройствами аутистического спектра.

фото Nazarbayev University

Как отмечает руководитель лаборатории Child Robotics Lab Анара Сандыгулова, в мире существует множество роботов, которые работают с детьми с РАС. Но ей хотелось глубже изу­чить эти технологии и адаптировать их для казахстанских учреждений. Обучаясь в University College Dublin в Ирландии, она исследовала адаптивные роботизированные системы.

– Когда занималась докторской диссертацией, использовала социального робота для работы с детьми. Он определял возраст и пол несовершеннолетнего и адаптировал для него информацию. Было очевидно, что, как только мы включаем чудо техники, ребенка легче вовлечь в любой процесс, – говорит она.

Вернувшись в Казахстан, Анара Сандыгулова стала искать возможность для применения своей разработки на практике. В 2018 году ее пригласили в Национальный центр детской реабилитации, где заинтересовались проектом.

По словам профессора, одна из главных сложностей для специалистов – удержать внимание ребенка. Раньше половина занятий уходила только на то, чтобы посадить его и настроить на работу. Но как только в комнате появился робот, ситуация изменилась.

– Специалисты говорили: «Я вижу, что ребенок готов заниматься». Наш робот по прозвищу NAO мог сфокусировать внимание учащегося, и дальше специалист спокойно проводил занятие, – рассказывает Анара Сандыгулова.

Разработанные ею роботы могут рассказывать сказки, двигаться­ и танцевать. Детей привлекал и их яркий и интерес­ный вид. Устройства оснащены камерами и сенсорами, которые отслеживают зрительный контакт ребенка, улыбку и вовлеченность в занятие. К примеру, если учащийся неусидчив, программа предложит ему вместо беседы веселую, но познавательную игру.

– Роботы работают по определенному алгоритму, – уточнила профессор. – Например, ребенок мог нажать на его левую руку – включалась одна песня, а нажимал на правую – звучала другая. Так ребятишки учатся делать выбор, а некоторые благодаря этому заговорили!

Анара Сандыгулова вспоминает интересную историю из своей практики. Девочка, не смотревшая в глаза родителям, спустя всего несколько занятий начала удерживать зрительный контакт с матерью. Для их семьи это стало нас­тоящим событием. Ее мама тогда даже расплакалась от нахлынувших чувств.

– Еще пятеро детей, с которыми «занимался» робот, произ­несли свои первые слова. И это были не «мама» и «папа», а NAO, – улыбается Анара Сандыгулова. – А в другой раз благодаря роботу девочка заинтересовалась игрой на домбре. И это один из лучших результатов терапии. Потому что для нас важно помочь ребенку найти интерес к окружающему миру через безо­пасное взаимодействие.

Пилотные исследования в центре детской реабилитации продолжались два года. Затем последовала длительная аналитическая работа, когда исследователи изучали видеозаписи занятий, фиксируя реакции ребенка, уровень вовлеченности и другие показатели. В итоге научная разработка казахстанских ученых получила награду на профильной конференции и международное признание.

В 2023 году к Анаре Сандыгуловой обратились центры, которые хотели использовать роботов на постоянной основе. Первый кабинет робототерапии открылся в Павлодаре. Затем такие кабинеты появились в Костанае, Актобе, Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте и Актау. На сегодня терапию прошли более 500 детей.

Сегодня у профессора есть линейка разных роботов. Помимо NAO, имеются устройства, которые имитируют мимику, движения и дают интерактивные задания. Например, робот Cosmo, помещающийся на ладони, поет песни, рассказывает истории и взаимодейст­вует с кубиками.

– У нас есть робот, который играет роль педиатра и объясняет ребенку, как проходит прием у врача, – продолжает ученый. – Он измеряет температуру, может провести осмотр горла, применить стетоскоп. Мы берем настоящий градус­ник, ребенок слышит звуковой сигнал, а робот комментирует происходящее. Так малыш заранее привыкает к медицинским процедурам и потом меньше боится настоящего визита к врачу.

Помимо роботов, исследователи создали платформу APRIL на основе искусственного интеллекта. Родители через эту систему могут видеть, как проходит занятие.

– Мы хотели объединить разные инст­рументы с одной стороны и родителей и специалис­тов – с другой. На платформе есть тесты для диагностики аутизма, которые мы перевели на казахский и русский языки. Есть аналитика развития ребенка в виде графиков, ИИ-консультант, научные статьи, бесплатные обучаю­щие курсы, – пояснила Анара Сандыгулова, добавив, что необходимо развивать аналогичные системы и создавать как можно больше подобных центров.

Их, к слову, можно использовать и для детей без аутизма, которым просто нужно помочь в развитии речи и получении первых коммуникативных навыков.