Колонка обозревателей Родители оценят 25 марта 2022 г. 2:38 Екатерина Бескорсая, Павлодарская область С мая все городские школьники региона смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Сейчас акиматы трех городов области должны внести соответствующие изменения в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право бесплатного и льготного проезда. Прежде за детей в возрасте от 7 до 15 лет нужно было платить половину стоимости проезда, а в Павлодаре и Экибастузе это 40 тенге, в Аксу – 35. При этом ученики 10-го и 11-го классов и вовсе ездили в автобусах, маршрутках и трамваях на общих основаниях, за исключением детей из многодетных семей. Теперь же льготы будут распространяться на всех учеников городских школ, вне зависимости от их возраста. Основанием для бесплатного проезда станет специальная транспортная карта системы электронного билетирования, которую до конца марта можно получить бесплатно. Как пояснил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Кашкиров, транспортные карты позволят контролировать пассажиропоток – тогда перевозчики получат объективную компенсацию из бюджета за провоз льготников. На эти цели в областном бюджете предусмотрели более 678,9 млн тенге. Примерный расчет сделали, исходя из четырех поездок на ребенка, – на учебу и обратно, на посещение кружка или секции. Всего в трех городах Прииртышья живут чуть более 83 тыс. школьников.