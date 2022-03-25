С мая все городские школьники региона смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Сейчас акиматы трех городов области должны внести соответствующие изменения в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право бесплатного и льготного проезда.

Прежде за детей в возрасте от 7 до 15 лет нужно было платить половину стоимости проезда, а в Павлодаре и Экибастузе это 40 тенге, в Аксу – 35. При этом ученики 10-го и 11-го классов и вовсе ездили в автобусах, маршрутках и трамваях на общих основаниях, за исключением детей из многодетных семей.

Теперь же льготы будут распрост­раняться на всех учеников городских школ, вне зависимости от их возрас­та. Основанием для бесплатного проезда станет специальная транспорт­ная карта системы элект­ронного билетирования, которую до конца марта можно получить бесплатно.

Как пояснил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Канат Кашкиров, транспортные карты позволят контролировать пассажиропоток – тогда перевозчики получат объективную компенсацию из бюджета за провоз льготников. На эти цели в областном бюджете предусмотрели более 678,9 млн тенге. Примерный расчет сделали, исходя из четырех поездок на ребенка, – на учебу и обратно, на посещение кружка или секции. Всего в трех городах Прииртышья живут чуть более 83 тыс. школьников.