Родители переплачивали за питание в детсадах области Улытау

Об этом сообщила прокуратура региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Прокуратура области Улытау выявила факты завышения стоимости питания в детских садах.

"Установлено, что в 2023 году акимат области утвердил необоснованно завышенный размер родительской платы в детских садах городов Жезказган, Сатпаев и Жанааркинского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при установлении размера родительской платы на одного ребенка за питание в месяц акимат брал в расчет розничные цены на продукты питания, завышенные на 15-20% дешевле.