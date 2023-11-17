Родители переплачивали за питание в детсадах области Улытау

Об этом сообщила прокуратура региона, передает корреспондент Kazpravda.kz
Прокуратура области Улытау выявила факты завышения стоимости питания в детских садах.
"Установлено, что в 2023 году акимат области утвердил необоснованно завышенный размер родительской платы в детских садах городов Жезказган, Сатпаев и Жанааркинского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при установлении размера родительской платы на одного ребенка за питание в месяц акимат брал в расчет розничные цены на продукты питания, завышенные на 15-20% дешевле.
"По акту надзора прокуратуры нарушенные права 6,5 тыс. родителей восстановлены, размер родительской платы снижен на 1 тыс. тенге, виновные должностные лица привлечены к ответственности", – заключили в ведомстве.