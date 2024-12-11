Родительство с большой буквы

Общество
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Насихат Оркушпаева

В воспитании первостепенна взаимосвязь государства, общества и семьи

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство культуры и информации, Министерство просвещения при поддерж­ке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической­ политике при Президенте РК провели в Астане международную конференцию, посвященную вопросам воспитания детей и молодежи в совре­менных условиях.

На форуме депутатов маслихатов в октябре 2024 года Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вопросе ответственного родительства. Как данный феномен воспринимается в современном обществе? Готовы ли папы и мамы брать на себя роль осознанных взрослых?

Ответы на эти вопросы искали участники конференции, направленной в том числе на развитие международного сотрудничества в решении актуальных вопросов института семьи, обмен передовым опытом, перезагрузку системы обеспечения безопасности детей и создание условий для более активного вовлечения родителей в процессы воспитания.

Приветственное слово председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-­демографической политике при Президенте РК, министра культуры и информации Аиды Балае­вой зачитала заместитель главы Нацкомиссии Ляззат Сулеймен.

«В своих выступлениях Глава­ государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал солидарную ответственность государства и родителей за обучение и воспитание детей, важность осознанного родительства. В этой связи в настоящее время назрела необходимость формирования единой системы, в рамках которой государственные структуры, общество и семьи осуществляли бы тесное и эффективное взаи­модействие. Под осознанным и вовлеченным родительством подразумевается не только материальная поддержка детей, но и активное участие в их жизни, направленное на развитие их интеллектуальных и эмоциональных способностей.

Национальная комиссия тесно сотрудничает с Союзом отцов, Советом матерей, родительским сообществом. Принимаются меры по перезагрузке системы обеспечения безопасности детей и формированию среды, стимулирующей родителей на активную включенность в процессы воспитания. На новые методы работы с родителями ориентированы проекты «Мерейлі отбасы», «Қазақ аналары», «Салауатты сана», «Форум отцов». В сфере расширения цифровых возможностей и потенциала женщин – «IT-Aiel», «TechnoWomen» и «Cyber Safe for Women», – говорилось в приветственном обращении Аиды Балаевой.

Отмечено, что Министерством культуры и информации совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) в текущем году запущен пилотный проект в Астане и Шымкенте по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака. Он будет масштабирован на базе центров поддержки семьи.

Вопросы воспитания детей в Казахстане требуют комплекс­ного подхода со стороны государства, общества и семьи. Одна из проблем – нехватка внимания со стороны родителей. Работодатели часто нарушают трудовое законодательство, что мешает родителям выполнять свои обязанности. Для решения проблемы необходимо ужесточить ответственность работодателей за нарушения и поощрять тех, кто поддерживает семьи, например, предлагая гибкий график работы или мини-сады на предприятиях. В 2025 году планируется проект «Дружественное семье рабочее место».

Вице-министр просвещения Едил Оспан отметил, что за годы независимости в Казах­стане­ было принято более 30 законодательных актов, связанных с правами детей, в том числе 16 международных документов. В республике ужесточена ответственность за любые проявления насилия в отношении детей. Введены нормы, призванные укрепить институт семьи и безопасность несовершеннолетних.

В рамках конференции состоя­лись три панельные сессии. Их участники говорили о том, как найти баланс между возможностями, которые цифровые технологии открывают для обу­чения и развития детей, и необходимостью обеспечивать их безопасность в Интернете. Экс­перты делились опытом применения современных подходов и инновационных решений для создания безопасной цифровой среды для детей. Изменения в мире касаются не только детей, но и взрослых. Поэтому в рамках панельных сессий поднимались также вопросы ответственного родительства, традиционных семейных ценностей.

#дети #Астана #семья #молодежь #воспитание #конференция

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