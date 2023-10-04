Рокировки местного значения

Хотя могли бы сами оказывать необходимые услуги: ресурсы технические и кад­ровые для этого есть.

Насколько масштабна такая странная «дружба» между государственным и конкурентным сектором медицины в регионе и сколько на ней теряют поликлиники, будут разбираться компетентные органы.

– Как выяснилось при предварительном мониторинге, к примеру, третья городская поликлиника, несмотря на наличие в ней врача и аппарата УЗИ, направила пятую часть необходимых пациентам исследований «соис­полнителям», – рассказал на совещании по вопросам здравоохранения, прошедшем в областном акимате, аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. – Несмотря на наличие в поликлинике лаборантов, также были переданы 46% лабораторных услуг.

Он поручил руководству областного управления здравоохранения продолжить начатый мониторинг в поликлиниках и больницах и результаты его передать в компетентные органы, чтобы получить ответ на вопрос, кому все это выгодно.

Недоволен, как оказалось, руководитель области и работой Фонда социального медицинского страхования в регионе. Он отметил, что с каждым годом у них все увеличивается число частных медицинских организаций, получающих госзаказ на оказание услуг населению, а это приводит к дроблению выделяемых региону на необходимую людям медицинскую помощь средств.

– Что касается частников в медицине, то в Кызылорде увеличилось количество частных медицинских организаций, открытых в обычных жилых коттеджах, – отметил аким. – Очевидно, что качество их деятельности и соответствие общим требованиям департаментами санитарно-эпидемиологи­ческого, медицинского и фармацевтического контроля не контро­лируются. Есть вопросы, касающиеся соответствия зданий частных медцентров санитарным нормам, соблюдения законодательства при выдаче им лицензий.

В целом показатели в системе здравоохранения Кызыл­ординской области весьма интересные, заставляющие задуматься, что нужно менять и куда направить силы и средства. К примеру, показатель общей смертности населения по сравнению с прошлым годом нынче снизился на 8%, кривая материнской смертности упала на 47,7%, младенческой – на 37,7%, заболеваемости туберкулезом – на 7%.

Однако показатель людских смертей от сердечно-­сосудистых заболеваний вырос на 6,3%, заболеваемости от злокачественных новообразований – на 7,6%, уровень смертности от рака поднялся на 14,1%.

– Хочу отметить, что в социальных сетях слишком много жалоб на здравоохранение, – подчеркнул аким области. – Граждане, приходящие ко мне на личный прием, тоже жалуются на руководителей организаций здравоохранения, медицинских работников. Это все халатное отношением к состоянию здоровья населения! А в отдельных случаях – неумение использовать имеющиеся в медучреждениях ресурсы.

По итогам специального совещания принято решение о кадровых изменениях в медучреждениях региона, а именно о ротации главных врачей.

Нурлыбек Машбекович предупредил руководителя Кызылординского областного управления здравоохранения Олжаса Искакова о необходимости оценки эффективности деятельности главных врачей, которые долгие годы находятся на одном месте.

– В сфере здравоохранения есть те, кто руководит одним и тем же учреждением по двадцать лет, – сказал Нурлыбек Налибаев. – Это влияет на внутреннюю ситуацию в коллективах, вызывает снижение качества медицинских услуг и показателей. Необходимо систематизировать работу отрасли. Квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы, надо направлять в учреждения, требующие активизации дея­тельности. Следует принять меры по актуализации работы стационарных лечебных учреждений.

В итоге сменят руководителей многопрофильной областной больницы, многопрофильной городской больницы Кызылорды, областного центра фтизиопульмонологии, областной станции скорой помощи, городской поликлиники № 4 Кызылорды, Шиелийской районной многопрофильной центральной больницы, областного реа­билитационного центра, областного патологоанатомического бюро.