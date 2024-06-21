Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в Астане

Особое внимание было уделено роли женщин в мирных и посреднических усилиях и способам повышения их представительства на дипломатической службе

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Maqsut Narikbayev University состоялась панельная дискуссия на тему «Преодоление препятствий: женщины в дипломатии», приуроченная к Международному дню женщин в дипломатии, сообщает Kazpravda.kz

Мероприятие организовано Организацией Объединенных Наций в Казахстане, Maqsut Narikbayev University и Казахстанским институтом общественного развития.

В обсуждении приняли участие постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич, член Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) Мадина Жарбосынова, посол ЮАР в Казахстане Кейтуметси Сейпело Тандека Мэтьюз, директор департамента многостороннего сотрудничества МИД РК Дидар Теменов, а также представители дипломатического корпуса, студенты и академические круги.

Участники обсудили значительные достижения женщин в дипломатии, поделились своими профессиональными историями и предложили конкретные стратегии для улучшения гендерного равенства.

«На протяжении многих лет мы наблюдали поразительно малое число женщин в качестве послов. В 1968 году женщины составляли всего 20% от общего числа послов. Сегодня в крупных дипломатических службах требуется от 50% до 70% женщин. Казахстан находится на этом пути - ни в одной другой стране мира нет такого количества женщин-послов в ООН. Поэтому я хотела бы поздравить Казахстан с этим и сказать, что мы также надеемся на достижение гендерного равенства и здесь, чтобы соотношение было 50/50», - сказала на открытии дискуссии постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

«У вас может возникнуть такой вопрос - почему такой знаменательный день отмечается в университете? Одна из причин заключается в том, что в университетах особое внимание уделяется специальности «Международные отношения». В этом году в Maqsut Narikbayev University выпустится первый поток выпускников по данной учебной программе. У наших обучающихся появилась возможность глубже понять значение этой знаменательной даты», - обратилась к присутствующим заместитель председателя правления Maqsut Narikbayev University Карбозова Айнур Багдатовна.

В своем выступлении председатель правления Казахстанского института общественного развития Нурбек Матжани акцентировал внимание на непростом пути казахстанских женщин-дипломатов и уделил особое внимание в их вклад в становлении отечественной дипломатии. Кроме того, он учел роль зарубежных женщин-дипломатов в Казахстане, которые вносят свой вклад в укрепление гендерного равенства в сфере дипломатии в стране.

На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 24 июня объявляется Международным днем женщин в дипломатии. Резолюция A/RES/76/269 призывает все государства-члены, организации ООН, неправительственные группы, академические учреждения и Ассоциации женщин-дипломатов отмечать этот день посредством образования и информирования общественности.

С 1992 по 2019 годы женщины составляли всего 13% участников переговоров, 6% посредников и 6% подписантов в мировых миротворческих процессах. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек вносят важный вклад в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР). Внедрение гендерной перспективы в реализацию повестки дня до 2030 года имеет решающее значение, особенно в контексте ЦУР 5, которая требует равного участия женщин в принятии решений.