Роль женщин в развитии страны поистине бесценна – спикер Мажилиса

«От всей души поздравляю вас с Международным женским днём – 8 марта! Этот прекрасный праздник несет в себе особую красоту и настоящее весеннее настроение. Испокон веков наш народ с самым глубоким почтением относился к своим женщинам, бережно оберегал матерей и дочерей. Каждый из нас несет в себе частичку тепла, отданного сердцами наших мам и бабушек», - сказал Кошанов.

Поэтому в этот день казахстанцы, продолжил он, отдают дань уважения женщинам.

«Сегодня роль казахстанских женщин в развитии страны поистине бесценна. Вы успеваете всё – храните семейный очаг, решаете сложные задачи, покоряете профессиональные вершины и стоите на страже интересов общества. И в этой связи, начиная с этого года, в нашей стране закладывается новая традиция. В преддверии праздника Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал указ о награждении ряда женщин высокими государственными наградами за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также образцовое исполнение воинского и служебного долга. Это ещё одно наглядное подтверждение на государственном уровне значимости всех ваших достижений и поддержки всех начинаний. Важно, чтобы и дальше вы верили в свои силы и смело шли вперед», - подчеркнул спикер Мажилиса.