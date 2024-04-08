Роман Скляр ночью объехал пригородные села Петропавловска

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел города Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

В ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.

Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.