Роман Скляр ночью объехал пригородные села Петропавловска

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил ночной рейд в несколько пригородных сел города Петропавловска для проверки готовности инженерной инфраструктуры к переливу воды в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
В ходе рейда был проверен ход работ по укреплению дамб в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева.
Роман Скляр поручил подрядным компаниям увеличить количество используемой техники и напомнил о том, что времени осталось мало.
«У нас есть всего несколько дней, необходимо активно работать. На объектах недостаточно самосвалов и другой техники, нужно также удвоить количество погрузчиков. В период прихода большой воды мы сформируем мобильные группы, которые будут реагировать на текущую ситуацию», — распорядился первый вице-премьер.