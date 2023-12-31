Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023

Футбол
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В этом сезоне португалец заколотил в ворота соперников 54 гола, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом в мире по количеству забитых мячей в 2023 году. В активе 38-летнего игрока 53 гола в 58 встречах за клуб и сборную, сообщает Чемпионат.ру.

Отметим, что португальцу предстоит сыграть ещё один матч в текущем году.

На втором месте в списке лучших бомбардиров по итогам года расположился нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, забив 52 мяча в 53 матчах. Третьим стал англичанин Гарри Кейн. На счету форварда «Баварии» также 52 гола, но больше сыгранных матчей (57). Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 50 забитыми в 60 играх — четвёртый.

#футбол #Криштиану Роналду #бомбардиры

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