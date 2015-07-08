Владимир Тарасенко Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Российский нападающий Владимир Тарасенко подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Как сообщается
на официальном сайте команды, новое соглашение хоккеиста с клубом рассчитано на восемь лет, в течение которых Тарасенко сможет заработать $60 млн (в среднем $7,5 млн в год).
Ранее трудовые отношения форварда с клубом регулировались так называемым контрактом новичка, согласно которому стабильный годовой заработок игрока составлял менее миллиона долларов.
В прошлом сезоне НХЛ Тарасенко стал лучшим бомбардиром "Сент-Луиса", набрав 73 очка (37 шайб плюс 36 результативных передач). Показатель полезности 23-летнего нападающего составил "+27".
В 2011 году хоккеист, игравший также за "Сибирь" и СКА, впервые был вызван в сборную России. В составе национальной команды Тарасенко стал серебряным призером чемпионата мира по хоккею 2015 года.