Чемпионат проходил в шести возрастных категориях раздельно для юношей и девушек: до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет. Обладателями золотых медалей стали Алихан ­Хажатулы, ­Нурали Нуршин, Алдияр Жарас, ­Нурмухаммед ­Кабиназар, Рамазан Тулеген, а также Акерке Молдагали и Малика Джаппарбекова (некоторые из них взяли награды высшего достоинства сразу в двух дисциплинах).

В командном зачете шахматисты Казахстана были лучшими в рапиде (четыре золотые и четыре серебряные медали), в классике (2–1–2) – третьими, а в блице (4–2–3) – вторыми. В сумме во всех трех временных контролях (классика, рапид и блиц) сборная Казахстана собрала урожай из десяти золотых, семи серебряных и пяти бронзовых наград.