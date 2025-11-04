Триумфом юных шахматистов Казахстана завершился чемпионат Азии (19-th Asian Schools Chess Championships 2025) среди школьников в трех видах программы (рапид, классика и блиц), где ими завоевано 22 медали, включая 10 золотых. Первенство континента проходило в Улан-Баторе (Монголия), и в нем участвовали 675 юных шахматистов из 16 стран. Казахстанская делегация включала 38 спортсменов.
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $600 -700 млн
Как отличить банкноту 1 000 тенге нового дизайна от подделки
Модернизацию алматинского аэропорта рассмотрели в правительстве
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
