Рост производства составил 4,8%

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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

До конца года прогресс может стать более существенным, уверены в Министерстве промышленности и строительства.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составила 47,4%, по итогам 2023 года объем производства вырос на 4% и достиг 22 трлн тенге, сообщил на брифинге в СЦК вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков.

Рост показателей почти на 18% обеспечен за счет мебельной промышленности, далее следуют успехи в химической промышленности – на 9,5%, металлургии – на 8,3%, машиностроении – на 4,2%. До конца года рост производства планируется довести до 5,1%.

В министерстве делают ставку и на железнодорожное машиностроение – производство грузовых вагонов увеличилось в шесть раз, составив более 1 тыс. единиц.

– Мы производим и экспортируем тепловозы и электровозы, вагоны, цельнокатные колеса и оси, роликовые подшипники, продукцию для железнодорожных путей, – перечислил Олжас Сапарбеков. – В приоритетном порядке покрывается потребность КТЖ, остальной объем экспортируется в Узбекистан, Грузию, Азербайджан, другие страны.

В агрохимии налажено производство сульфата аммония мощностью 40 тыс. тонн в год. Это удобрение применяется при выращивании зерновых, масличных, кормовых и овощных культур. Казахстанские производители способны полностью покрыть потребность наших аграриев.

В машиностроении в два раза увеличен выпуск бытовой техники. Это кухонные плиты, пылесосы, телевизоры, печи, стиральные машины, вытяжки и другие предметы.

– В секторе строительных материалов стоит задача по обеспечению необходимой продукцией отечественного рынка. Строители практически полностью обеспечены сухими смесями, гипсовыми изделиями, стеновыми блоками, товарным бетоном и другой продукцией. Продолжаем работу над расширением выпуска так называе­мых финишных материалов, где у нас все еще превалирует импорт, – отметил вице-министр.

По итогам 8 месяцев текущего года вклад обрабатывающей промышленности в ВВП страны составил 12,7%, или 8,6 трлн тенге. Из отечественного сырья производятся оконные профили, катанка, кабельно-проводниковая продукция, промышленные аккумуляторы, тем самым обеспечиваются углубленная переработка сырья и создание добавленной стоимости внутри страны.

Создается Единый реестр казахстанских товаропроизводителей, который позволит объединить всю информацию в единую базу. Ключевым новшеством является применение цифровых решений верификации производства на основе данных по мощностям производства, количеству рабочих мест, потреблению электроэнергии и другим показателям из государственных баз данных. В настоящее время соответствующие законодательные поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Свой вклад в рост производства внесли 14 специальных экономических зон, действующих в 12 регионах страны. Как сказал Олжас Сапарбеков, в рамках СЭЗ реализовано 372 проекта стоимостью более 8 трлн тенге, создано свыше 27 тыс. постоянных рабочих мест, выплачено порядка 521 млрд тенге налогов в бюджет. Прямые иностранные инвестиции составили 730 млрд тенге. Произведено продукции на 9,4 трлн тенге, из которых товаров на порядка 700 млрд тенге направлено на экспорт.

– В целях развития субъектов малого и среднего бизнеса запущена Программа по созданию и функционированию малых промышленных зон. Малые промзоны представляют собой готовые производственные помещения с подведенной инфраструктурой. На построенных МПЗ субъекты МСБ смогут разместить производства на льготных условиях аренды. До конца года планируется ввод в эксплуа­тацию четырех производственных площадок. А вообще по плану – 37. Будем вводить поэтапно по мере готовности, – сообщил спикер.

#производство #промышленность #СЭЗ #брифинг #рост

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