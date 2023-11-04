Рост заражения гепатитом А и корью наблюдается в Казахстане

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Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили сегодня на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.

"Беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всех зараженных в Шымкенте и Алматы", – сообщает телеграм-канал Кабмина республики.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.