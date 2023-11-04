Рост заражения гепатитом А и корью наблюдается в Казахстане

Правительство связывает ситуацию с плохой работой по информированию населения, передает Kazpravda.kz
Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили сегодня на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой.
"Беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших соответствующую вакцину. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всех зараженных в Шымкенте и Алматы", – сообщает телеграм-канал Кабмина республики.
Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомленность населения об опасности заболевания.
"Если люди отказываются от прививок, значит, плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении", – поручила Дуйсенова.