Фото: Kazpravda.kz
Общество
Рождаемость снизилась в Казахстане – цифры

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о демографической ситуации за январь-апрель 2022 года, передает Kazpravda.kz.

Так, численность населения страны на 1 мая 2022 года составила 19 199,8 тыс. человек, в том числе городского – 11 442,9 тыс. (59,6%), сельского – 7 756,9 тыс. (40,4%) человек.

По сравнению с 1 мая 2021 года численность населения увеличилась на 236,9 тыс. человек (1,2%).

"Естественный прирост населения республики за январь-апрель 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года
(88,0 тыс. человек) снизился на 9,8% и составил 79,3 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на
1000 населения составил 12,54 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных
органами РАГС, число родившихся за январь-апрель 2022 года составило 127 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем за
соответствующий период 2021 года (137,4 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил
20,08 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 47,7 тыс. человек, что на 3,6% меньше, чем в
январе-апреле 2021 года (49,5 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,54 умерших на 1000 человек.

Популярное

Все
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Точка отсчета для Нового Казахстана
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
​​​​​​​В память о жизни и служении
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Власть сильна народом
Все для кутюр
Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года
Недетские условия
Картины «заговорили»...
Больше денег – больше возможностей
Использовать научное наследие
Паломничество к истокам
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Общество
Совершивших многомиллионную кражу из майнинг-фермы осудили …
Кадровые назначения , Общество
Новый министр науки Саясат Нурбек принес присягу народу Каз…
Общество
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 июня
Общество
Вкладчики финансовой пирамиды "штурмовали" прокуратуру в Ал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]