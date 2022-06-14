Рождаемость снизилась в Казахстане – цифры

Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о демографической ситуации за январь-апрель 2022 года, передает Kazpravda.kz.

Так, численность населения страны на 1 мая 2022 года составила 19 199,8 тыс. человек, в том числе городского – 11 442,9 тыс. (59,6%), сельского – 7 756,9 тыс. (40,4%) человек.

По сравнению с 1 мая 2021 года численность населения увеличилась на 236,9 тыс. человек (1,2%).

"Естественный прирост населения республики за январь-апрель 2022 года по сравнению с январем-апрелем 2021 года

(88,0 тыс. человек) снизился на 9,8% и составил 79,3 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на

1000 населения составил 12,54 человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных

органами РАГС, число родившихся за январь-апрель 2022 года составило 127 тыс. человек, что на 7,6% меньше, чем за

соответствующий период 2021 года (137,4 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил

20,08 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 47,7 тыс. человек, что на 3,6% меньше, чем в

январе-апреле 2021 года (49,5 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,54 умерших на 1000 человек.