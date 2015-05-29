Розничная торговля – на подъеме Свежий выпуск 421 Роза АМАНОВА

В январе – апреле 2015 года объем торговли на рынках и индивидуальными предпринимателями увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в реальном выражении на 5,8%, доля данного канала реализации в общем объеме розничной торговли составила 45,6%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (65,5% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась на 0,3%.

На 1 мая 2015 года объем товарных запасов торговых предприятий в розничной торговле составил 294,1 млрд тенге, в днях торговли – 61 день. Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе – апреле 2015 года приходится на Алматы (28,5%), Астану (11,2%) и Карагандинскую область (10,0%).