В импортных букетах на пункте пропуска через госграницу обнаружили насекомого – вредителя – цветочного трипса, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МСХ

По данным МСХ, в ходе фитосанитарного контроля и надзора на фитосанитарном контрольном посту международного аэропорта «Сары-Арка» государственным инспектором по карантину растений Карагандинской областной территориальной инспекции выявлено нарушение фитосанитарных требований при импорте подкарантинной продукции.

«В рамках контрольных мероприятий были отобраны образцы срезов роз, поступивших из Эквадора. Общий объем партии составил 50 695 штук. Согласно заключению экспертизы Карагандинского филиала РГП «Фитосанитария» в части партии цветов был выявлен карантинный объект – западный цветочный трипс. Возбуждено административное дело», – прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, материалы направлены в суд для принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

В КГИ МСХ РК также напомнили участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строгого соблюдения требований фитосанитарного законодательства при ввозе подкарантинной продукции на территорию страны.