В Алматы полиция перешла на усиление

Такой график работы будет с 10 по 20 мая

Фото: Kazpravda.kz

С 10 по 20 мая включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

В проведении ОПМ «Правопорядок» задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Нацгвардии.

«Для поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах, в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов. В рамках «нулевой терпимости к правонарушениям» сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места», – отметили в ведомстве.

Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.

Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.

Отмечается, что данное широкомасштабное мероприятие направлено на оздоровление криминогенной обстановки и профилактику преступлений.