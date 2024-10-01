РТРК «Казахстан» презентовала новинки телесезона

– В новом сезоне творческая команда национального телеканала Qazaqstan, помимо программ, посвященных популяризации традиционных казахских ценностей, необходимых для воспитания молодежи, предлагает зрителю телесериалы и документальные фильмы, приуроченные к важным датам и событиям в жизни страны. В серии документальных фильмов «Қазақ қызы» мы расскажем о первых женщинах-казашках, ставших известными в различных сферах. Среди них – Гайнижамал Дулатова, Зейнеп Бокейханова, Назипа Қулжанова, Гулсим Асфендиярова, Аккагаз Досжанова, Мүбина Ниязова. В следующем году мы планируем создать из цикла документальных проектов полноценный исторический сериал, – рассказала председатель правления АО «РТРК «Казахстан» Ляззат Танысбай.

Среди новинок сезона – проект «Жақсылық жаса», посвященный обычным казахстанцам, совершившим героические поступки. Это, например, Мади Алиев из Жамбылской области, который с риском для жизни спас пассажиров автомобиля, загоревшегося после серьезного ДТП, а также Алтынбек Алтаев, который вынес из огня в многоэтажке Астаны 15-летнюю девушку. Одна из программ посвящена памяти карагандинского полицейского Кайрата Жумабекова, пожерт­вовавшего своей жизнью ради спасения 130 детей.

Проект «Атамекен» – это тревел-шоу, которое расскажет о жизни в самых отдаленных населенных пунктах в разных регионах страны. Все лето шел активный производственный процесс, чтобы в новом сезоне познакомить телезрителей с неизвестными фактами о Казахстане и казахстанцах.

Проект «Дара бала» объединит на одной площадке юные таланты страны.

Программа «Қос палата» – о работе депутатов Парламента. Ее ведущая Ирина Советжанқызы подробно расскажет о депутатских запросах, возьмет эксклюзивные интервью у парламентариев, предложивших резонансные законодательные изменения.

– Национальный канал имеет­ аудиторию не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Очень радует, что в новом телесезоне есть программы, телесериалы и документальные фильмы, которые способствуют продвижению общественно-культурных ценностей, а также поднимают проблемы нашего общества, – отмечает депутат Мажилиса Парламента Унзила Шапак.

Особое внимание РТРК «Казахстан» уделяет производству сериалов, оставаясь лидером отечественного телепространства. Всего будет показано 11 новых телесериалов, общее количество серий – 150. Тематика сериалов разнообразна: это популяризация семейных ценностей, внут­ренний туризм, спорт, развитие инклюзии, истории о врачах и спасателях.

Впервые вниманию многомиллионной аудитории будет представлена мелодрама, посвященная 100-летию Казахского театра «Шам түбіндегі шындық».

О сложном периоде в становлении казахской культуры 1930–1940-х годов, о ярких личнос­тях казахской профессиональной музыки во главе с Ахметом Жубановым расскажет телесериал «Жел үстіндегі вальс».

К 80-летию Победы приурочен телесериал «Жабайы алма», снятый по мотивам произведений писателя Саина Муратбекова и рассказывающий о сложностях жизни аулов в глубоком тылу.

В этом году корпорация приступила к экранизации книги Бердибека Сокпакбаева «Он алты жасар чемпион».

Телеканал Abai TV, входящий в состав корпорации, продолжит работу по популяризации отечественной культуры и искусства, в эфир выйдут программы «Арнау», «Оймерген», «Менің кітапханам».

Телеканал Balapan подготовил порядка 20 новых проектов и мультфильмов. В их числе – проекты для детей дошкольного возраста iBars, для юных казахстанцев, интересующихся наукой, выйдет в эфир программа «Ғылымға саяхат», а также стартует телеконкурс для всей семьи «Ойзерек».

Гостем презентации новых проектов РТРК «Казахстан» стал общественный деятель и ветеран журналистики Куаныш Султанов, который, в частности, отметил:

– Корпорация и входящие в ее состав теле- и радиоканалы всегда в авангарде политических и культурных преобразований в стране. Новые творческие начинания служат тому доказательством.