Происшествия
Руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО погиб в ДТП
Руководитель инспекции финансового контроля по Южно-Казахстанской области Министерства финансов Казахстана Бахтыбай Тагаев погиб в ДТП, которое произошло 6 августа в Жамбылской области, об этом сообщил его сын Галым Тагаев, передает Kazpravda.kz.

Бахтыбай Тагаев родился в 1965 году, образование высшее, по специальности – юрист, экономист-менеджер. Трудовой путь начал в качестве бухгалтера-ревизора отдела соцобеспечения в Шымкенте. В разные годы Бахтыбай Тагаев занимал должности специалиста пенсионного отдела областного управления соцобеспечения, заведующего Мактааральским районным отделом социальной защиты населения. Возглавлял Налоговый комитет по городу Туркестан и Налоговый комитет Сайрамского района. С декабря 2013 года работал руководителем налогового управления по городу Арысь налогового департамента по ЮКО. С октября 2015 года Бахтыбай Тагаев был назначен руководителем инспекции финансового контроля по Южно-Казахстанской области.

Бахтыбай Тагаев был награжден юбилейной медалью к 10-летию независимости Казахстана, почетной грамотой акима Южно-Казахстанской области, является отличником налоговой службы и почетным гражданином Сайрамского района Южно-Казахстанской области.

Был женат, воспитывал четырех детей.

Популярное

Все
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Подкралась старость незаметно
Новая жизнь Второго Павлодара
Нет повести печальнее на свете…
Утекает бензин мимо розницы
Непокоренный Бурхан-Булак
Нам важно сохранить солдата
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
Опасные игры
Огородные феи
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Тяжело ли тебе, первоклассница?
Десерты с любовью
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
IT-технологии заступают на службу
История столетнего особняка
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 августа
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
И прислушаться не к кому...
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Я тебя породил, я тебя и убью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Происшествия
Бывший муж напал с ножом на алматинку в автобусе – ведётся …
Происшествия , В мире
Не менее 13 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Таи…
Происшествия
Конфликт со стрельбой в Алматинской области: один человек у…
Происшествия
10 граждан Узбекистана попали в трудовое рабство в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]