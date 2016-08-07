Руководитель инспекции финансового контроля по ЮКО погиб в ДТП
Руководитель инспекции финансового контроля по Южно-Казахстанской области Министерства финансов Казахстана Бахтыбай Тагаев погиб в ДТП, которое произошло 6 августа в Жамбылской области, об этом сообщил его сын Галым Тагаев, передает Kazpravda.kz.
Бахтыбай Тагаев родился в 1965 году, образование высшее, по специальности – юрист, экономист-менеджер. Трудовой путь начал в качестве бухгалтера-ревизора отдела соцобеспечения в Шымкенте. В разные годы Бахтыбай Тагаев занимал должности специалиста пенсионного отдела областного управления соцобеспечения, заведующего Мактааральским районным отделом социальной защиты населения. Возглавлял Налоговый комитет по городу Туркестан и Налоговый комитет Сайрамского района. С декабря 2013 года работал руководителем налогового управления по городу Арысь налогового департамента по ЮКО. С октября 2015 года Бахтыбай Тагаев был назначен руководителем инспекции финансового контроля по Южно-Казахстанской области.
Бахтыбай Тагаев был награжден юбилейной медалью к 10-летию независимости Казахстана, почетной грамотой акима Южно-Казахстанской области, является отличником налоговой службы и почетным гражданином Сайрамского района Южно-Казахстанской области.