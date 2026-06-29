Руководители госорганов и акимы приняли участие в семинаре по ИИ в Астане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Один из блоков в обучении был посвящен вайбкодингу

Фото: пресс-служба МИИЦР

В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Астане состоялся стратегический семинар «Искусственный интеллект для Казахстана: основы, возможности и практические шаги», объединивший первых руководителей государственных органов, акимов областей и городов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, целью семинара стало формирование единого понимания современных возможностей искусственного интеллекта и его практического применения в государственном управлении, экономике и социальной сфере, а также ознакомление руководителей с лучшими мировыми практиками AI-трансформации.

Ключевым спикером выступил доктор Кай-Фу Ли - основатель и генеральный директор компании 01.AI, член совета по искусственному интеллекту при Президенте РК, один из наиболее авторитетных мировых экспертов в области искусственного интеллекта.

В ходе семинара были рассмотрены глобальные тенденции развития искусственного интеллекта, переход от больших языковых моделей к AI-агентам, подходы к внедрению ИИ в деятельность организаций, а также современные инструменты повышения эффективности государственного управления и бизнеса.

Отдельное внимание было уделено развитию национальных AI-компетенций, цифровому суверенитету, подготовке инженерных кадров и построению собственной экосистемы искусственного интеллекта.

Один из блоков в обучении был посвящен вайбкодингу (Vibe Coding) - новому подходу к разработке, при котором искусственный интеллект становится полноценным помощником в создании цифровых продуктов.

Сегодня этот подход меняет привычные процессы разработки и делает создание цифровых решений быстрее и доступнее.

«Сегодня мир находится в начале самой масштабной технологической революции в истории. Мы переходим от эпохи чат-ботов к эпохе AI-агентов - интеллектуальных систем, которые способны не только генерировать ответы, но и самостоятельно выполнять сложные задачи, помогать принимать решения и трансформировать работу организаций. Страны, которые начнут внедрять эти технологии уже сегодня, получат стратегическое преимущество на годы вперед»,  отметил доктор Кай-Фу Ли.

Заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев подчеркнул, что успешное внедрение искусственного интеллекта начинается с готовности руководителей применять новые подходы в своей работе.

«Искусственный интеллект невозможно внедрить только через технологии. Прежде всего необходимо, чтобы руководители понимали, какие задачи способен решать ИИ, как меняются управленческие процессы и какие инструменты уже сегодня можно применять на практике. Именно поэтому обучение первых руководителей является одним из ключевых условий успешной AI-трансформации страны»,  отметил Жаслан Мадиев.

На полях мероприятия также было объявлено о создании Q.AI - совместного предприятия Казахстана и компании 01.AI. Компания будет заниматься разработкой и внедрением больших языковых моделей, адаптированных для Казахстана, AI-агентов, корпоративных AI-платформ и других решений для цифровой трансформации государственного сектора и бизнеса.

Генеральным директором Q.AI назначен Дмитрий Мун, ранее занимавший должность вице-министра искусственного интеллекта РК.

Создание Q.AI станет еще одним шагом в развитии национальной AI-экосистемы, укреплении инженерных компетенций и внедрении передовых технологий искусственного интеллекта в Казахстане.

Проведение стратегического семинара и запуск совместной инициативы с одним из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта отражают последовательную работу Казахстана по развитию AI-экономики.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта страна формирует современную инфраструктуру, развивает кадровый потенциал, расширяет международное сотрудничество и создает условия для широкого внедрения искусственного интеллекта в государственном управлении и экономике.

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