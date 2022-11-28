Руководители Службы госохраны, Антикора и "финразведки" сохранили свои посты
Указы и распоряжения
Президент РК подписал ряд указов о назначении руководителей республиканских ведомств, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщили в Акорде, указом главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
«Указом Главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Указом Главы государства Исабеков Сакен Саинович назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан», - проинформировала пресс-служба президента.
Ранее сообщалось о переназначении главой КНБ Ермека Сагимбаева.