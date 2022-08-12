Руководителю "AA Trade Company" вынесли приговор

В Алматы завершено досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "AA Trade Company" по факту незаконного хранения и реализации нефтепродуктов в особо крупных размерах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

"В ходе следствия установлено, что руководитель ТОО занимался приобретением и продажей дизельного топлива объемом 78 тонн на общую сумму 14,6 млн тенге без документов, подтверждающих их законное происхождение", - проинформировали в пресс-службе.

По приговору суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с применением амнистии.

Также в АФМ обратились к гражданам и предпринимателям.

"Если вам стали известны случаи незаконной реализации или вывоза ГСМ за пределы страны, либо вы стали жертвой фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны уполномоченных органов и организаций, призываем сообщить в АФМ или территориальные департаменты", - говорится в сообщении.