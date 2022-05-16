Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге

Руководство Национального музея Республики Казахстан подозревается в хищении бюджетных средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия.

Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.