«Мертвые души» получали зарплату в шымкентской школе
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Руководство учебного заведения подозревается в хищении более 6 млн тенге, передает Kazpravda.kz
Прокуратура района Туран Шымкента в ходе проверки выявила хищение бюджетных денег на сумму 6,8 млн тенге.
Они были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставки угля в период 2022-2023 годы.
Кроме того, там емесячно начислялась заработные платы сотрудникам, которые фактически не работали, так называемым «мертвые душам».
«Прокуратурой района в отношении РК начато досудебное расследование по п.1 ч.3 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», - проинформировали в надзорном органе.