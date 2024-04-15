«Мертвые души» получали зарплату в шымкентской школе

Руководство учебного заведения подозревается в хищении более 6 млн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура района Туран Шымкента в ходе проверки выявила хищение бюджетных денег на сумму 6,8 млн тенге.

Они были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставки угля в период 2022-2023 годы.

Кроме того, там емесячно начислялась заработные платы сотрудникам, которые фактически не работали, так называемым «мертвые душам».