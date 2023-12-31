Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году

Отмена погранконтроля начнется на воздушных и морских границах с марта 2024 года. Сроки отмены сухопутного погранконтроля будут обсуждаться далее, передает Kazpravda.kz

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Совет Европейского Союза единогласно принял решение о принятии Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону. Отмена пограничного контроля начнется на воздушных и морских границах с марта 2024 года, говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК), опубликованном в субботу, 30 декабря, сообщает Дойче Велле.

Как отмечает Брюссель, обсуждение сроков отмены контроля на сухопутных границах продолжится в 2024 году. Присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне "поддержит развитие мобильности, торговли и туризма, а также дальнейшее укрепление внутреннего рынка", указывается в сообщении.

В ноябре 2022 года ЕК призвала Совет ЕС включить в Шенгенское соглашение Болгарию, Румынию и Хорватию, поскольку эти страны успешно выполнили все условия для присоединения к безвизовому пространству. Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и еврозоне 1 января 2023 года.

В апреле в поддержку присоединения Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне ЕС выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Румыния и Болгария стали членами Евросоюза с 1 января 2007 года.