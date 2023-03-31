Ряд предпринимателей и сотрудник госаудита осуждены в Астане

Подозреваемые признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

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В суде №2 района «Байконыр» города Астана завершено рассмотрение дела в отношении представителей компании ОАО «Евраскон» (Азербайджанская Республика) Исмиева З., Гадирова Г. и директора ТОО «Аймереке» Байкенже А. Они подозревались в даче взяток должностным лицам столичного департамента внутреннего государственного аудита за пересмотр итогов конкурсов государственных закупок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Приговором суда подозреваемые признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Кроме того, в подстрекательстве к даче взяток признаны виновными граждане Керейтбаев Б. и Шукенов Г. Они приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет.

Также в неоднократном мошенничестве в группе лиц признан виновным специалист столичного ДВГА Толеубаев Д. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Все указанные лица также лишены прав занимать должности в государственных учреждениях, отметили в Антикоре.

Судом также признан виновным родственник Толеубаева Д.К. – Акимбаев А.А.(бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), который активно воспрепятствовал проведению следственных действий. Он применял насилие в отношении представителей власти, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений.

Суд ограничил ему свободу на 2 года и 6 месяцев, добавили в пресс-службе.