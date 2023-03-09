Ряду категорий осужденных женщин позволят находиться с детьми до их 4-летнего возраста

В целях сохранения социальных связей, осужденным женщинам разрешено оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года.

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Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено пребывание осужденных женщин в колониях со своими детьми до достижения ими трех лет.

«В стране имеется одна такая колония в поселке Жаугашты Алматинской области. Там созданы все условия. Дети размещаются в доме ребенка. Женщины видятся с ними без ограничений, в свободное от работы время. Однако, после достижения трех лет, дети передаются близким родственникам либо в детские дома», - напомнил глава МВД.

Ахметжанов отметил, что в целях сохранения социальных связей предусматривается норма, позволяющая осужденным женщинам оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года.