Ряды казахстанской армии пополнили более 37 тысяч человек

Общество
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Мероприятия были организованы в два этапа: весной и осенью.

Фото Kazpravda.kz

В Минобороны подвели итоги призывной кампании, передает Kazpravda.kz.

"Из 37 тысяч человек более 16 тысяч были направлены в Вооруженные силы. Оставшаяся 21 тысяча призывников – в войсковые части Национальной гвардии, Погранслужбы Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении МО РК.

Среди социальных инициатив Минобороны, поддержанных заинтересованными госорганами, кредитные каникулы, образовательные льготы для отслуживших воинскую службу и обучение солдат рабочим специальностям. 

По данным ведомства, отсрочку по кредитам получили 4,1 тысяч военнослужащих на сумму 1,5 млрд тенге. В прошлом году в гражданские и военные вузы без сдачи ЕНТ после срочной службы поступили 615 человек. В учебных центрах было подготовлено 1195 военнослужащих по 15 военно-учетным специальностям, востребованным в реальном секторе экономики.

Военнослужащие срочной воинской службы обеспечиваются за счет государства вещевым имуществом, питанием и ежемесячным денежным довольствием. Кроме того, в период службы солдаты-срочники имеют право на получение полного спектра медуслуг.

В порядке, определенном общевоинскими уставами, в качестве поощрения военнослужащим срочной службы предоставляется краткосрочный отпуск с правом проезда туда и обратно за счет государства.

При увольнении по истечении срока воинской службы или по состоянию здоровья они получают выходное пособие в размере одного месячного расчетного показателя. Для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – в размере пяти МРП.

Военнослужащие, имеющие техническое, профессиональное, высшее образование, по прошествии шести месяцев службы вправе поступить на воинскую службу по контракту. В прошлом году это право реализовали 852 солдата. При этом до достижения в год поступления возраста 24 лет они могут быть зачислены в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы высшего, технического и профессионального образования на базе общего среднего образования.

Следует отметить, что в рамках цифровой трансформации организовано принятие на воинский учет юношей 17-летнего возраста в проактивном формате, позволяющем сэкономить более миллиарда тенге бюджетных средств. Автоматизация услуги отменяет также необходимость получения удостоверений о приписке к призывному участку. По предварительным данным, в 2024 году приписке подлежат более 170 тысяч человек.

#армия #итоги призывной кампании

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