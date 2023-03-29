Рыбакина пробилась в полуфинал Miami Open

В полуфинале Елена будет играть с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) — Анастасия Потапова (Россия).

Фото пресс-службы ФТК

Казахстанка Елена Рыбакина за час с небольшим разгромила итальянку Мартину Тревизан (24-й номер рейтинга WTA) в четвертьфинальном матче турнира WTA 1000 в Майами (США), и пробилась в полуфинал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:0.

«Таким образом, Рыбакина продлила свою победную серию до 12 матчей. Напомним, первая ракетка Казахстана полторы недели назад стала чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе», – поделились представители Федерации тенниса Казахстана.

В полуфинале Елена будет играть с победительницей противостояния Джессика Пегула (США) — Анастасия Потапова (Россия).