Рыбакина вошла в пятерку лучших WTA-тура в 2023 году

В рейтинге WTA по итогам сезона 2023 года Елена стала четвертой

Фото: sports.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в пятерку лучших представительниц WTA-тура в 2023 году по проценту очков, выигранных с первой подачи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как передает Relevant Tennis, показатель Елены — 62,8%. С этой цифрой она расположилась на четвертом месте после польки Иги Швентек (64,4%), белорусской теннисистки Арины Соболенко (63,8%) и француженки Каролин Гарсия (63,3%).

Отмечается, что в рейтинге WTA по итогам сезона 2023 года Елена Рыбакина также стала четвертой, ее опередили Швентек, Соболенко и Кори Гауфф из США.