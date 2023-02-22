Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA в ОАЭ

Спорт
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В третьем круге турнира Елена сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Фото: prosports.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Во втором круге соревнований лучшая теннисистка Казахстана встречалась с представительницей Чехии Марией Боузковой.

Матч завершился победой Рыбакиной - 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 43 минуты.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф, которая одолела Александру Саснович из Беларуси.

Отмечается, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге уступила сопернице из Чехии Петре Квитовой.

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