Прицел на Азиаду

Денис Сергиенко взял серебро в олимпийской дисциплине кросс-кантри (XCO). У женщин Юлия Ли стала двукратным бронзовым призером, отличившись в кросс-кантри (XCO) и шорт-треке (XCC).

Главный тренер команды Александр Дымовских отметил, что сборная четырежды останавливалась в шаге от подиума, уступая конкурентам из Китая и Японии. Так, из-за поломки велосипеда наши гонщики стали четвертыми в эстафете, упустив верную медаль. Теперь команда готовится к Азиатским играм.