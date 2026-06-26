Легенда казахской оперы: в Караганде прошла выставка к 100-летию Ермека Серкебаева

Услышать голос легенды, увидеть редкие архивные материалы и прикоснуться к истории казахской оперы смогли посетители выставки «Легенда сцены — Ермек Серкебаев». Экспозиция, посвящённая 100-летию народного артиста СССР, была организована в Карагандинской библиотеке имени Н. В. Гоголя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: акимат Карагандинской области

Гости выставки смогли не только познакомиться с биографией мастера, но и услышать историю его творческого пути. Здесь были представлены книги, фотографии, архивные документы, редкие материалы, а также виниловые пластинки и диски с записями знаменитого баритона.

По словам заведующей отделом литературы по искусству Балжан Оспанкуловой, выставка стала частью цикла встреч и экспозиций, посвящённых юбилеям выдающихся деятелей культуры Казахстана.

— Фонд нашей библиотеки насчитывает более 92 тысяч книг. При подготовке годового плана мы решили уделить особое внимание юбилейным датам известных представителей культуры и искусства нашей страны. К 100-летию Ермека Серкебаева подготовили эту выставку и интерактивную встречу. Посетители познакомились с его творчеством, увидели редкие материалы и послушали записи произведений в исполнении известного певца, — рассказала Балжан Оспанкулова.

Ермек Серкебаев известен не только как певец, но и как актёр. Зрителям знакомы фильмы с его участием — «Мой милый доктор», «Ангел в тюбетейке» и другие картины.

Творческое наследие артиста продолжает жить и сегодня. Его династию достойно продолжают известная скрипачка Жамиля Серкебаева, музыкант Байгали Серкебаев и дирижёр Алмас Серкебаев.

Среди гостей выставки были педагоги Института повышения квалификации педагогических работников Национального центра повышения квалификации «Өрлеу». Для многих выставка стала возможностью по-новому взглянуть на личность и творчество Ермека Серкебаева.