Газета стала судьбой

Есть профессии, которые передаются не по наследству, а по любви. Любви к слову, к людям, к родной земле. В семье Лесиковых эта любовь живет уже почти шесть десятилетий. С судьбой районной газеты «Колос» связаны две жизни – Татьяны Лесиковой и ее сына Александра Лесикова.
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