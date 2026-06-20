Газета стала судьбой

Масс-медиа
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Есть профессии, которые передаются не по наследству, а по любви. Любви к слову, к людям, к родной земле. В семье Лесиковых эта любовь живет уже почти шесть десятилетий. С судьбой районной газеты «Колос» связаны две жизни – Татья­ны Лесиковой и ее сына Александра Лесикова.

фото из личного архива Александра Лесикова

История самой газеты началась в апреле 1942 года. В военное время в Смирново вышел первый номер «Социалистического труда». Несмотря на нехватку кадров, бумаги и техники, районная газета продолжала выходить, рассказывая о жизни людей и трудовом подвиге земляков. В 1963 году издание получило название «Колос», под которым известно и сегодня.

Татьяна Михайловна Лесикова в редакцию пришла в 1969-м, работала литературным сотрудником, заведующей отделом писем, а позже стала редактором. Именно на ее долю выпали самые трудные годы перемен. В 90-е многие районные издания прекратили существование, но «Колос» сумел выстоять. Благодаря профессионализму, нас­тойчивости и сплоченности коллектива газета сохранилась и продолжила работать для своих читателей.

– Очень любил с детства бывать в редакции и типографии, когда они находились в одном здании. Для мальчишки это был особый мир: запах типографской краски, шум машин, фотолаборатория, литые буквы. Все казалось невероятно интересным, – рассказывает Александр Александрович.

Впрочем, журналистом он стал не сразу. Сначала окончил факультет автомобильного транс­порта. Однако по специальности в районе работать было негде. Тогда он и пришел в редакцию. Думал, что временно, а оказалось – на всю жизнь.

С 1997 года Александр Лесиков работает в районной газете. Начинал корреспондентом, затем стал ответственным секретарем, а в 2008-м возглавил издание.

– Что больше всего привлекает в профессии? – интересуюсь я.

– Возможность быть полезным людям. Когда публикация помогает решить проблему или восстановить справедливость, понимаешь, что работаешь не зря, – отвечает профессионал с большим стажем.

Что касается материалов, то самым памятным для него стал «Женька Синичкин». Это была история мальчишки из неблагополучной семьи.

– Материал вызвал большой резонанс, родители героя даже приходили в редакцию с претензиями. Но прошло время, и сегодня особенно приятно знать, что Женька вырос достойным человеком. Эта публикация стала для меня еще и пропуском на международный фестиваль молодых журналистов «Кольцо Евразии», – отмечает Александр Лесиков.

Бывали и публикации, которые заканчивались судебными разбирательствами.

– Если пишешь о реальных проблемах, иногда приходится отстаивать свою правоту. Это тоже часть профессии, – пояс­няет он.

Особое место в его творчес­кой биографии занимает материал о собственном деде. В семье считали, что Яков Владимирович Лесик пропал без вести в 1942 году. Его внук случайно наткнулся на упоминание о нем в Интернете и начал поиски. Запросы, архивы, переписка с военкоматами заняли несколько лет. В итоге Александру Лесикову удалось установить, что дед погиб подо Ржевом и похоронен в братской могиле. Позже он смог побывать там. И для него это был не просто журналистский поиск, а возвращение имени солдата в историю семьи.

Александр продолжил дело матери, и никакого давления с ее стороны никогда не было.

– Мама не тянула меня в журналистику. Просто учила любить книгу, уважать слово и грамотно выражать свои мысли, – поделился он.

Сегодня, вспоминая Татьяну Михайловну, он говорит прежде всего о ее человеческих качествах:

– Она была очень чутким, доб­рым и скромным человеком. Никогда не стремилась быть на виду, но умела объединять людей вокруг себя. До сих пор удивляюсь, как ей удалось сохранить газету в самые тяжелые годы.

В памяти сына она навсегда осталась настоящим журналистом.

– Она умела видеть главное в человеке и красиво рассказывать о его судьбе. Даже во время тяжелой болезни продолжала жить работой. Газета для нее была не просто профессией. Наверное, она действительно была важнее собственной жизни, – говорит он.

Сегодня дело Татьяны Михайловны продолжает ее сын. Меняются технологии, появляются новые форматы подачи информации, но неизменным остается главное – верность профессии и ответственность перед читателем.

На вопрос о его журналистском кредо Александр Лесиков отвечает:

– Ничего не делать спустя рукава. Если делать, то на совесть.

Так продолжается история династии Лесиковых – людей, для которых районная газета стала судьбой.

#СМИ #медиа #день работников СМИ #Колос #Татья­на Лесикова #Александр Лесиков

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