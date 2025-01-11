Рыбный вопрос вдали от морей

Согласно официальной статистике, каждый казахстанец ежегодно употребляет в пищу около четырех килограммов рыбы (морепродуктов), а это в три с лишним раза меньше научно обоснованной физиологической нормы – 14,6 кг. Поэтому недаром в Послании минувшего года Глава государства отметил, что рыбное хозяйство республики заслуживает пристального внимания.

Какие инструменты господ­держки должны заработать, чтобы были решены задачи по дальнейшему развитию отрасли? На этот и другие вопросы «Казахстанской правды» ответил и. о. председателя Комитета рыбного хозяйства Минсельхоза РК Аян Бахиянов.

– Аян Кайратович, стоит признать: рыбное хозяйство в республике долгое время оставалось в тени других секторов экономики. Однако это никак не преуменьшает его значимости. Расскажите, пожалуйста, что на сегодняшний день представляет собой рыбная отрасль Казахстана?

– Еще в 2020 году Президент страны в своем Послании отметил, что развитию рыбного хозяйства необходимо уделять особое внимание. На то время вопросами рыбпрома ведало Минэкологии и минеральных ресурсов. К тому же отсутствовал самостоятельный профильный госорган.

Во исполнение поручения Президента в 2021-м в составе природоохранного министерства был создан Комитет рыбного хозяйства. В том же году постановлением Правительства утверждена программа развития рыбного хозяйства страны на 2021–2030 годы.

В январе 2024-го Комитет рыбного хозяйства был передан Министерству сельского хозяйства республики. В настоящее время названный выше документ является для нас программой действий. Одна из заложенных в нем целей касается доведения объема выращиваемой искусственным путем товарной рыбы до 270 тысяч тонн в год.

Это направление развития отрасли продиктовано глобальной тенденцией: истощаются мировые запасы рыбы, и чтобы уменьшить объемы ее изъятия из природы, следует переходить от рыболовства к рыбоводству.

На сегодня в водоемах респуб­лики ежегодно вылавливается около 45 тысяч тонн рыбы, и этот показатель находится на стабильном уровне. Промысловое рыболовство ведется на Каспии – в Атырауской, озерах Балхаш, Капшагай, Алаколь, Кошкарколь и Сасыкколь – в Алматинской, на озере Зайсан, Бухтарминском и Шульбинском водохранилищах – в Восточно-Казахстанской, на Арале и реке Сырдарье – в Кызылординской и Туркестанской областях.

В целом имеется 20 водоемов международного и республиканского значения, которые разделены на 367 участков, и еще более 2 800 водоемов местного значения. Промыслом рыбы занято 1 400 субъектов рыбного хозяйства, за которыми закреплено 1 800 водоемов и участков. Около 1 000 водоемов остаются незакреп­ленными и представляют резерв­ный потенциал для организации промыслового рыболовства.

Несмотря на существующие масштабы рыбного промысла, в Казахстан ежегодно завозятся различные морепродукты. Так, в 2023 году в республику ввезено до 52 тысяч тонн рыбной продукции преимущественно океанических и морских видов (скумбриевых, лососевых, сельдевых). Экспортировано же 25 тысяч тонн рыбной продукции, основную часть которой составляет рыбное филе.

На территории Казахстана действуют 72 рыбоперерабатываю­щих предприятия, из которых 18 получили еврономер, дающий право экспорта продукции в страны Евросоюза. Отечественными рыбопереработчиками экспортируется более 50 видов рыбной продукции в 21 страну мира, из которых наиболее крупными являются Россия, Германия, Нидерланды, Литва и Китай.

Поэтому не будет преувеличением сказать, что отечественная рыбная продукции успешно конкурирует на мировом рынке. Таким образом, рыбная отрасль Казахстана, что подтверждено исследованиями ученых, имеет высокий потенциал развития.

– В то же время Казахстан не является «морской» страной, и традиции рыбопотребления у нас не очень развиты, как и рыбная кулинария. Согласно рекомендациям ВОЗ, за год, чтобы быть здоровым, человеку необходимо съедать не менее 14,6 килограмма рыбы. Фактически же в республике названный показатель сос­тавляет порядка четырех килограммов. То есть в три с лишним раза ниже нормы…

– Здесь приходится обратиться к вопросу культуры питания наших сограждан. Сказать честно, она оставляет желать лучшего. Если на столе перед казахом будут стоять рыба и мясо, в особенности конина, то он, конечно, предпочтет последнее. Хотя рыба в рационе человека должна быть регулярной, и об этом, как и о ее полезных свойствах, известно всем.

Поэтому считаю, что культуру питания нужно прививать с самого детства. Сейчас мы ратуем за возрождение прежних «рыбных дней» в социальных учреждениях: детсадах, школах, войсковых частях...

Отрадным является рост интереса отечественных предпринимателей к рыбному бизнесу, о чем говорят объемы сделанных в отрасль инвестиций. Так, в 2021 году они составили 6,2 миллиарда тенге, в 2022-м – 10,4 миллиарда, в 2023-м – 22 миллиарда.

Далее. В 2020 году рыбоводчес­ких хозяйств в стране насчитывалось 180, а к 2023-му эта цифра выросла до 502. Если в 2020-м в Казахстане искусственным путем выращивалось 6,7 тысячи тонн рыбы, то в 2023-м – 17 тысяч тонн. В рыбной отрасли постоянно заняты 10–12 тысяч человек. В общем, положительная отраслевая динамика вполне очевидна.

Со своей стороны Комитет рыбного хозяйства в составе Минсельхоза республики старается поддержать бизнес, создать необходимые условия для его становления и дальнейшего развития. Кроме того, считаю, нам будет незазорно перенять хороший опыт соседей. Скажем, в Узбекистане в частных дворах ставятся бассейны, маленькие прудики, куда запускают мальков, кормят их и выращивают до размеров товарной рыбы. В сезон на одном таком частном дворе можно вырастить до двух-трех тонн рыбьего мяса.

Сейчас комитетом готовится нормативно-правовая база для того, чтобы это направление развивалось и у нас. В частности, рассматривается вопрос субсидирования стоимости бурения скважин для обеспечения водой. Наиболее актуальна эта тема для предпринимателей из засушливых районов, где люди желали бы заняться рыбоводством.

По итогам 2023 года в стране насчитывалось 502 рыбоводчес­ких хозяйства, специализирующихся на искусственном выращивании рыбы. В том числе 364 озерно-товарных, 93 прудковых и 27 садковых хозяйств, а также 18 бассейнов с установками замкнутого водообеспечения.

– Квотирование пользования рыбопромысловыми водоемами всегда оставалось в зоне повышенного внимания тех, кто имеет отношение к рыбной отрасли. Как в настоя­щее время происходит распределение этих квот?

– Ежегодно приказом минист­ра сельского хозяйства утверж­дается лимит вылова рыбы из промыс­ловых водоемов на период с 1 июля текущего года до 1 июля следующего. Лимит включает точный тоннаж и породы рыб. Далее лимиты распределяются между субъектами рыбного хозяйства, которые выиграли конкурсы на использование рыбопромысловых водоемов. Эта процедура передана в компетенцию республиканской ассоциации «Қазақ балық» и проходит в рамках действующих правил распределения квот. При определении победителей конкурса во внимание принимаются такие критерии, как добросовестность при использовании разрешенных орудий лова, участие в воспроизводстве рыбных запасов и другие позиции.

На основании критерийных показателей составляются рейтинги бизнес-субъектов для последующего выявления победителя конкурса. Промысловые водоемы и участки, согласно действующим нормам, могут закрепляться на сроки от пяти до 49 лет. Однако на практике они не превышают пяти-десяти лет. Только в том случае, если предприниматель желает заниматься озерно-товарным или садковым методом выращивания рыбы, ему могут передать водоем на 49 лет. Речь идет о мелких речках, озерках в центральных, северных и восточных регионах республики, которые наполняются за счет весенних талых вод.

– По результатам конкурсов хозяевами рыбопромысловых озер, рек, водохранилищ становятся крупные фирмы. Они устанавливают свои «правила игры» в отношениях с рыбаками – коренными жителями прибрежных поселков, где кроме рыбного промысла нет другой работы. Соответственно, они вынуждены сог­лашаться с установленной оплатой за сданную рыбу. И здесь все зависит от весьма субъективного фактора – доб­ропорядочности работодателя-бизнесмена. Можно ли считать эту ситуацию, безотносительно к конкретной фирме, фактом неотрегулированных отношений между участниками потребительского рынка?

– Если она и существует, то по закону наше ведомство не имеет полномочий вмешиваться в нее. На это есть уполномоченные гос­органы в лице инспекции труда, прокуратуры, других правоохранительных учреждений, а также общественные организации, куда могут обратиться рыбаки.

Стоит сказать, что чаще всего фирмы-природопользователи стараются нанимать местных жителей, поскольку завозить людей со стороны себе дороже. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вопросы оплаты труда решались мирно, с учетом интересов всех сторон. Ведь если уйдут рыбаки, то кому выходить вместо них на промысел?

– Кстати, речь идет о трудной, порой опасной работе, которую выполняют рыбаки, добывая ценный, востребованный на рынке продукт…

– Согласен, поэтому мы работаем над принятием новых нормативных актов, которые смогли бы улучшить материальное положение как собственно промысловиков, так и ситуацию в рыбном хозяйстве страны в целом.

К слову, в Казахстане преду­смотрены меры господдержки тех, кто желает заниматься рыбоводством. В частности, субсидируются 30% стоимости приобретенных рыбных кормов. Если рыбовод вложил свои финансовые средства в приобретение рыбопосадочного материала – мальков, икры, а также оборудования, то ему компенсируется 50% их стоимости. В этом же объеме субсидируются понесенные расходы на содержание маточного, ремонтного рыбного стада и приобретение лекарственных средств. Кроме того, существуют инвестиционные субсидии в размере 25%.

– Доводится слышать разговоры о том, что, мол, рыбные запасы у нас исчерпаны и случилось это якобы из-за бесконтрольного промысла. Есть ли в действительности основания для подобных утверждений?

– У нас ежегодно проводятся конкурсы на определение научной организации, которая впослед­ствии занимается изу­чением водоемов на предмет их рыбопродуктивности. По результатам исследований разрабатывается биологическое обоснование, в котором прописываются такие параметры, как количество рыбы и ее состояние. Исходя из этого, научная организация дает Минсельхозу рекомендации по лимитам вылова. Как правило, это 20–30% от ее фактического количества.

Общая квота вылова на 2020 год составляла 65,3 тысячи тонн, на 2021-й – 67 тысяч, на 2022-й – 62,2 тысячи, на 2023-й – 63,8 тысячи и на 2024-й – 86,5 тысячи тонн. Существенный рост лимита произошел из-за включения в него квоты на каспийскую кильку. Ранее она не осваивалась, поэтому был даже упрощен порядок получения разрешения на ее промысел.

Что касается воспроизводства рыбных запасов, то этим занимаются Атырауский, Камышлыбашский (Кызылординская область) и Петропавловский рыбопитомники. Фирмы-природопользователи обязаны ежегодно восполнять рыбные запасы на своих водоемах путем запуска мальков согласно принятым на себя обязательствам. В противном случае контракт природопользования с недобросовестным юрлицом может быть расторгнут.

К слову, я работаю в рыбной отрасли с 2005 года и все это время слышу разговоры об исчерпании рыбных запасов. Но почему-то бизнес-субъекты не закрываются из-за бесполезности промысла. Наоборот, как было сказано выше, их число год от года растет.

В нашей стране работает Научно-производственный центр рыбного хозяйства – бывший КазНИЦРХ (Казахский научно-исследовательский центр рыбного хозяйства). Он имеет шесть филиалов, охватывающих всю территорию Казахстана. Кроме того, есть еще и частные институты, занимающиеся вопросами изучения рыбных запасов.

Согласно оценке экспертов, потенциал рыбного хозяйства в рес­публике, как было сказано выше, составляет 270 тыс. тонн товарной рыбы. Одним из целевых индикаторов программы развития отрас­ли до 2030 года является увеличение внутреннего потребления рыбной продукции к 2030 году с 67 тысяч до 134 тысяч тонн.