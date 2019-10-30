Иллюстративное фото из открытых источников
В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан рассказали о результатах мониторинга реализуемой рыбной продукции в торговой сети столицы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В рамках мониторинга пищевой продукции для лабораторных исследований из торговой сети была отобрана рыба минтай. Фасовка указанной рыбной продукции осуществлялась непосредственно в магазине "Агидель" (ИП "Суюрова Л.Ф.", ул. Гете, д. 1Б). По результатам лабораторных исследований установлено, что рыба минтай не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям, а именно обнаружены личинки р. Anisacis и р. Pseudoterranova (гельминты)", – говорится в сообщении.
Еще одним нарушением явилось отсутствие маркировки, не были указаны: производитель, его местонахождение, даты выработки и фасовки, срок годности.
"За выявленные нарушения субъект МСБ привлечен к штрафу в размере 45 МРП, выдано предписание об устранении нарушений", – добавили в ведомстве.