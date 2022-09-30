Происшествия , Видеогалерея
Рынок загорелся в Таразе

Более 50 огнеборцев тушат пожар на рынке в городе Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области.

В 7:52 часов 30 сентября текущего года на телефон 101 центра оперативного управления силами и средствами СПиАСР ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре столовой и торговых бутиков рынка «Береке» по улице Мамбет батыра города Тараза.

На место происшествия по повышенному номеру были направлены силы и средства подразделений департамента: 56 сотрудников и 13 единиц техники.

Общими усилиями огнеборцев пожар локализован в 8:30, ликвидация пожара продолжается.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

 

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