Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Анастасия Рыпакова завоевала серебряную медаль на крупном турнире Korea Open Athletics Meeting в Йечхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Спортсменка финишировала второй в соревнованиях по прыжкам в длину.

В лучшей попытке Анастасия показала 5.92 метра.

Первое место заняла Ю Чон Ми (Южная Корея) - 6.04. Бронзовым призером стала Паринья Чуаймаруэнг (Таиланд) - 5.54.