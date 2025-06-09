Рыпакова завоевала серебро на турнире по легкой атлетике в Южной Корее
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В лучшей попытке Анастасия показала 5.92 метра
Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Анастасия Рыпакова завоевала серебряную медаль на крупном турнире Korea Open Athletics Meeting в Йечхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК
Спортсменка финишировала второй в соревнованиях по прыжкам в длину.
В лучшей попытке Анастасия показала 5.92 метра.
Первое место заняла Ю Чон Ми (Южная Корея) - 6.04. Бронзовым призером стала Паринья Чуаймаруэнг (Таиланд) - 5.54.