Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы сообщает: с 1 апреля 2026 года в Казахстане вводится обновленный порядок приема на государственную службу. Новая система полностью автоматизирует процесс отбора и направлена на повышение прозрачности и эффективности конкурсных процедур, передает корреспондент Kazpravda.kz

Для участия в конкурсе кандидаты подают заявки онлайн через портал eqyzmet.gov.kz. Данный подход позволяет эффективно использовать время и повышает прозрачность процесса поступления на государственную службу.

Перед участием в конкурсе кандидаты проходят тестирование на знание законодательства, а также этап оценки личных качеств. Тестирование по законодательству включает Конституцию Республики Казахстан, законы «О государственной службе» и «О противодействии коррупции», а также Кодекс этики. В тесте из 55 вопросов необходимо набрать не менее 30 правильных ответов и не менее 5 правильных ответов по каждому нормативному акту.

Оценка личных качеств проводится по трём программам:

– для руководящих должностей (10 компетенций);

– для неруководящих должностей (7 компетенций);

– для начальных должностей, не требующих стажа работы (оценка эмоциональных, социальных и логических способностей).

Результаты тестирования действительны в течение одного года. Кандидаты могут сдавать тест на оценку личных качеств до трех раз в месяц.

К участию в конкурсе допускаются ТОП-5 кандидатов с наивысшими баллами. Документы подаются через личный кабинет.

Кандидаты на руководящие должности пишут эссе и проходят собеседование по видеосвязи. Кандидаты на другие должности выполняют практические задания (подготовка аналитической записки, официального письма, рассмотрение обращений).

Система автоматически подсчитывает все результаты. Победителем признается кандидат, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов учитываются трудовой стаж и уровень образования.

Для обеспечения прозрачности и объективности этапов общего конкурса (за исключением собеседования) применяется система прокторинга автоматизированного контроля за прохождением испытаний.

Согласно новому порядку, сроки проведения конкурсных процедур существенно сокращаются и составляют в среднем 5–7 рабочих дней (ранее 23–30 дней).

Обновленная система упрощает процесс поступления на государственную службу, обеспечивает его прозрачность и справедливость, а также способствует привлечению профессиональных кадров.