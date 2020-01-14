С 1 февраля в обменниках будут записывать имена казахстанцев

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В Национальном банке РК прокомментировали постановление правления "О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.
Согласно изменениям, по обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии).
По словам директора Департамента денежного наличного обращения Нацбанка Жомарта Кажмуратова, фиксация данных будет проходить по упрощенной форме. Если сумма операций менее 500 тысяч тенге, то клиент предоставляет только документ, удостоверяющий личность.
"Это международная практика, которая применяется во многих странах мира. При этом хотел обратить внимание, что этот процесс можно автоматизировать. Сейчас на рынке имеется масса средств считывания информации с чипа электронного удостоверения личности гражданина. Это уже на усмотрение самого предпринимателя, стоимость такого оборудования и программного обеспечения варьируется в пределах 10-16 тысяч тенге. При обмене денежных средств на сумму более 500 тысяч тенге ничего не изменилось, используется действовавший ранее (до внесения изменений) порядок фиксации данных", – сообщил Кажмуратов.
По обменным операциям, проведенным через обменные пункты (в том числе автоматизированные обменные пункты), на сумму, превышающую эквивалент 500 000 (пятисот тысяч) тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
1) данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество (при наличии);
2) вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия;
3) индивидуальный идентификационный номер клиента (при наличии);
4) юридический адрес клиента.
"У нас было несколько раундов обсуждений с общественностью, бизнес-сообществом и заинтересованными государственными органами. Мы выслушали все "за" и "против", приняли к рассмотрению всю поступившую аргументацию. В результате проведенной работы было учтено большинство предложений и замечаний", – резюмировал Кажмуратов.