С 1 июля браки казахстанцев регистрировать будут сотрудники ЦОН

При этом РАГС не упразднят, оставив им некоторые функции.

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В Министерстве юстиции РК сообщили о том, что с 1 июля регистрировать браки будут сотрудники ЦОН. В ведомстве заверили, что трудоустроят всех освободившихся в результате нововведений сотрудников РАГС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В Минюсте отметили, что передача государственной регистрации актов гражданского состояния сотрудникам Госкорпорации «Правительство для граждан» уже законодательно закреплена.

Так, в новые функции сотрудников ЦОН войдет регистрация рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также изменения и дополнения при перемене имени, отчества, фамилии, установлении отцовства (материнства), усыновлении (удочерении).

Кроме того, РАГСы отдают в Центры обслуживания населения функции изменения, дополнения, исправления, восстановления и аннулирования записей актов гражданского состояния. В ЦОНах будут выдавать первичные и повторные свидетельства, справки, копии записей.

Обеспечивать сохранность книг и бланков свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния тоже будут работники Госкорпорации.

Как рассказали в Министерстве юстиции, органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) расположат в ЦОНах. Они будут заниматься методологической работой, контролировать регистрацию актов и обеспечивать работу баз данных.

«Как и сотрудники РАГС, работники центров обслуживания, которые отвечают за госрегистрацию актов гражданского состояния, обязаны сохранять личную и семейную тайну. Разглашение сведений о личной и семейной жизни граждан влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что все категории лиц, которые были освобождены от оплаты услуг РАГС, останутся неизменны.

«Размер оплаты услуг в ЦОНах за государственную регистрацию актов гражданского состояния будет определяться Министерством цифрового развития с Министерством юстиции и антимонопольным органом», – заключили в МЮ РК.