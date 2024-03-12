С 2025 года казахстанцы смогут получать медкнижку онлайн

Цифровизация позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Минздрав РК

С 1 января 2025 года личные медицинские книжки граждан (ЛМК) перейдут полностью в онлайн-формат, что позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе.

После перехода ЛМК в электронный формат результаты можно будет получить в личном кабинете.