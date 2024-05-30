С 4 июня в Астане начнут формировать группы в детсадах

С 4 июня в столице начнется комплектование групп в дошкольных организациях образования, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Астане начнется плановое комплектование групп на новый 2024-2025 учебный год в государственных и частных дошкольных организациях.

Плановое комплектование групп в детских садах запланировано на 28 826 мест.

В частности, распределение свободных мест осуществляется в зависимости от возраста ребенка.

- с 1-2 лет - 147 мест;

- с 2-3 лет - 8 397 мест;

- с 3-4 лет - 8 253 места;

- с 4-5 лет - 6 645 мест;

- с 5-6 лет - 5 350 мест;

- с 6-7 лет - 34 места.

Со 2 мая на базе всех государственных детских садов с 8:00 до 18:00 организованы консультативные пункты для родителей.