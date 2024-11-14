С чего начинается «Родина»

На днях известное в респуб­лике и за ее пределами ТОО «Агрофирма «Родина» встречало многочисленную делегацию, представляющую все регионы Казахстана.

Руководители областных управлений экономики, сельского хозяйства, акимы сельских округов, главы аграрных компаний приняли участие в выездном совещании, основной повесткой которого стало ознакомление с опытом ведения производства, решением социальных вопросов в этом флагманском хозяйстве. Мероприятие организовано Миннацэкономики РК в целях реализации поручения Президента страны по распространению опыта агрофирмы, которое Глава государства дал по результатам рабочей поездки сюда в августе.

…Знакомство с агрофирмой началось с внушительных размеров стилизованной архитектурной формы на въезде в одноименное село. Она состоит из слова «Родина», мощного хлебного колоса и земного шара, который венчает всю конструкцию. Ее идея, на мой взгляд, можно сказать, глобальная: хлеб, равно как и крестьянский труд, – основа всему на планете.

Улицы села – аккуратно уложенный асфальт. Вокруг – опрятность и чистота. Не видно ни одного крупного, помпезного здания, в основном глазу предстают симпатичные одно- и двух­этажные строения.

Не так давно здесь появился небольшой автовокзал – чистенькое, уютное здание, в котором местные жители ожидают прибытия автобуса для поездки в город.

По соседству с ним – полицейский участок. Собравшимся на совещание аграриям представилась возможность увидеть воочию социальную инфраструктуру агрофирмы. Однако прежде они побывали на молочно-товарной ферме и молочном заводе хозяйства.

На первой из них – окрашенные корпуса коровников с номерными знаками. К слову, напротив фермы на постаменте возвышается памятник – черно-пестрая буренка – вполне понятная дань уважения кормилице, на которой, как ни крути, держится экономика агрофирмы.

Гостям показали через стекло помещение с буренками, которые принимали душ: доярки обмывали их водными струями. Как рассказал заместитель генерального директора по животноводству Рустам Каркенов, фуражное стадо хозяйства насчитывает 3 тыс. голов, из которых дойных – 2 600. Суточный надой от каждой из них 37–38 литров молока. В целом ферма выдает ежесуточно поистине громадный объем продукции, равный 96 тоннам.

По словам заместителя гендиректора, надой от каждой коровы в 2023 году составил 11 550 лит­ров. Для сравнения: когда более 30 лет назад создавалось это хозяйство, данный показатель достигал всего 1 500 литров... Теперь же уровень технического оснащения коровников позволяет всего четырем дояркам управляться с 1 400 коровами. Смена доярки длится семь часов. Ежемесячная зарплата составляет 330 тыс. тенге.

Молочный завод представляет­ собой современное высокоэффективное производство. В его цехах получают пять видов йогур­та, начиненного кусочками натуральных фруктов, три вида сметаны разной жирности, сливочное масло двух типов, брикетированный и упакованный в стаканчики, а также развесной творог, молоко в пакетиках двух видов жирности. Каждый день в столицу отправляется 65–70 тонн этой качественной натуральной продукции. Кроме того, «молочкой» обеспечиваются сельская школа, детский сад, супермаркет.

Глава агрофирмы Иван Сауэр с помощью слайдов ознакомил участников совещания с произ­водственными показателями агрофирмы. Так, ее чистая прибыль в 2021 году составила 3 млрд 602 млн тенге, в 2022-м – 5 млрд 306 млн, в 2023-м – 3 млрд 853 млн. В текущем году после известного повсеместного спада 2023-го, который не обошел и «Родину», прогнозируется рост прибыли.

Производительность труда на одного работника в 2021 году сос­тавила 19,7 млн тенге, в 2022-м – 24 млн, в 2023-м – 23,6 млн, а нынче ожидается на уровне 28 млн. Кстати, названные цифры в разы превышают аналогичные показатели по рес­публике.

Далее. Инвестиции в производство в 2021 году составили 5,1 млрд тенге, 2022-м – 2,8 млрд, 2023-м – 3,2 млрд, в 2024 году – 6,5 млрд. Меняется с течением времени и структура производства. Если в 2019 году доля животноводства в «Родине» составляла 47%, то в 2023-м – уже 67%.

Развитие животноводства, по словам руководителя агрофирмы, позволяет избежать серьезного спада экономики предприятия в засушливые и неурожайные годы.

В таких красивых и благоустроенных домах живут сельские труженики

Как и в любом другом хозяйстве, главным показателем его благополучия является уровень зарплат работников. В «Родине» они с каждым годом растут. В 2021 году средне­месячная зарплата составляла 258,190 тенге, в 2022-м – 295,100 тенге, в 2023-м – 331,020 тенге, в 2024 году – 386,370 тенге. Среднемесячный доход на каждую работающую в агрофирме семью вырос за пос­ледние годы до 700 тыс. тенге. И это не считая внушительного социального пакета.

Поэтому жители села могут позволить себе покупки в местном супермаркете. К слову, пос­ледний мало чем уступает подобным столичным заведениям. Более того, по изобилию и качеству товаров может даже и потягаться.

Ассортимент местной продукции расширяется с каждым годом

Сельский магазин стал одной из остановок на пути делегации гостей. Здесь агрофирма торгует собственной продукцией и еще огромным ассортиментом других товаров. Причем жители села пользуются торговой скидкой. К примеру, упаковка сметаны стои­мостью 560 тенге им продают по 255 тенге. Литр молока жирностью 3,2% обойдется родинцу в 200 тенге при фактичес­кой стоимости 360 тенге.

Упаковка этого же продукта в 0,5 литра с той же жирностью в два раза дешевле – 100 тенге при стоимости 180 тенге. Кстати, общие, не относящиеся к льготным, цены на витринах опять же дешевле, чем в столице.

Помощь агрофирмы распрост­раняется на все сельские социальные учреждения. В этом участники совещания смогли убедиться, посетив местную школу. Сияющее чис­тотой, опрятное образовательное учреждение посещают 280 детей. Не так давно при поддержке агрофирмы здесь открылся инклюзивный кабинет, где занимаются дети с особыми образовательными потребностями.

В школьной столовой члены делегации застали обедающих детей. На столах – разные блюда, есть овощи. Кормят в школе всех учащихся без исключения. Кроме того, тут бесплатно питаются педагоги и технический персонал. Все расходы взяла на себя агрофирма «Родина». Только в текущем году они составили 20 млн тенге.

Как было сказано выше, хозяйство помогает всем без исключения бюджетным учреждениям, в том числе – полицейской службе. Последнюю в Родине представляет участковый инс­пектор подполковник Кайрат Алибеков. Как выяснилось, служит он в этом сельском округе на протяжении 17 лет.

По ходатайству правоохранительных органов агрофирма выделила средства на приобретение 280 камер наблюдения сис­темы «Сергек». Благодаря этому «недремлющему оку», установленному на въездах и выездах из села, в его людных местах и общественных учреж­дениях, вся сельская жизнь круглосуточно отражается на мониторах в помещении полицейского участка.

Как сообщил гостям участковый инспектор, серьезные правонарушения в округе практически изжиты.

Мечеть в селе построена на средства агрофирмы

За десять месяцев текущего года здесь было зафиксировано 51 правонарушение. В основном это нарушения ПДД в виде проезда на запрещающие знаки, причем нередко гостями села. Самым крупным нарушением стало задержание местного механизатора за рулем подшофе. Наказание не заставило себя ждать: он был лишен прав на вождение автомобиля. Поэтому можно сказать, что Родина – это территория, где можно чувствовать себя в безопасности, не опасаться за свои здоровье и жизнь.

О том, какой путь довелось пройти, чтобы обрести день сегодняшний, а также о своем видении ряда актуальных для села проблем, рассказал гостям на состоявшемся в Доме культуры совещании глава агрофирмы Иван Сауэр.

По его словам, самым главным ресурсом для него во все времена были не деньги или иные материальные ценности, а человек. Это понимание пришло, когда в далеком 1987 году он принимал это хозяйство. К слову, тогда оно было самым отстающим во всем районе. В школе, домах у людей не было воды, отопления, канализации... На производстве и в быту царило беспробудное пьянство…

Христианский храм

Как вытянуть хозяйство из этого порочного круга? По признанию Ивана Адамовича, это можно было сделать только пос­тепенно, шаг за шагом, уделяя первоочередное внимание положению простого работяги. Поэтому каждый заработанный в то время рубль он делил на две части и вкладывал одну из них в производство, а другую – в социальную сферу.

Первым шагом, который он сделал, будучи директором совхоза, стало решение проблемы отопления в школе, а затем и питания детей, педагогов, техперсонала.

– Наши учителя очень заняты на работе, и нужно оказывать им поддержку, – говорит Иван Сауэр. – Им легче пообедать в школе, и во вторую половину дня продолжить работу в кружках и на дополнительных занятиях. В целом работу руководителя надо оценивать по социальному самочувствию его работников.

Глава агрофирмы признался, что не понимает решений по награждению орденами руководителей, чьи коллективы испытывают социальные трудности, получая мизерную зарплату. Еще хуже, когда хозяин по факту проживает где-нибудь в Испании и бросил своих людей на выживание здесь. К сожалению, такое тоже не редкость.

К слову, в Родине ни один человек никогда не получал от государства адресную социаль­ную помощь. И что очень важно – здесь нет ни одного безработного. Повторюсь: ни одного! В общей сложности за минувшие 10 лет агрофирма вложила в социальную сферу сельского округа 8,1 млрд тенге.

фото из архива «КП»

…Уезжали участники совещания из агрофирмы «Родина» впечатленные увиденным, желая внедрить этот опыт в своих сельских округах и хозяйствах. На прощание они крепко пожимали руку Ивану Сауэру и благодарили за полученный опыт.

Хорошо что у нас в стране есть «Родина», как и ряд других образцовых хозяйств, на которые стоит равняться. Эти примеры успешного хозяйствования призваны воодушевлять, настраивать на достижение таких же высоких результатов, чтобы территорией успеха стало каждое село большой Родины – Казахстана.