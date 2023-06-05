С чего начинается Родина

Участники Форума патриотов собрались со всех уголков региона. Среди них – люди самых разных возрас­тов, работающие в сферах культуры, медицины, образования и других, а также студенты, проявившие особый патриотизм и гражданственность в своей деятельности, внесшие значимый вклад в духовно-нравственное развитие края. За заслуги восьми жителям районов и города Жетысу вручили благодарственные письма от имени областного управления общественного развития.

Для каждого казахстанца Флаг, Герб и Гимн – это главное богатство и гордость, отмечали собравшиеся, и потому получить награду в День государственных символов – двойная радость.

Организаторы форума особое внимание уделили подрастающему поколению. Школьники читали стихотворения собственного сочинения, посвященные символам независимого Казахстана. А тем, кому в этот праздничный день исполнилось 16 лет, торжественно вручили удостоверения личности и памятные подарки. Как подчеркнула в своем выступлении ученица талдыкорганской средней школы № 29 Баянсулу Бердимурат, для ее поколения – счастье и честь родиться и жить в суверенном Казахстане, Флаг, Герб и Гимн которого – это отражение глубокой и богатой истории, борьбы предков за независимость, единство и процветание.