С фильтрами из Щучинска воздух станет чище

Продукция расположенного в Щучинске ТОО «Азия­фильтр», отмечающего в нынешнем году пятилетний юбилей, не уступает мировым образцам. Выпускаемые здесь фильтры для систем пылевой и газовой очистки, вентиляции, а также жидкостной фильтрации достойно конкурируют с представленными на отечественном рынке компаниями из стран ЕС, Беларуси, Китая и России.

Учредителем товарищества является предпринимательница, уроженка аула Мадениет Бурабайского района и настоящий патриот своей малой родины Индира Нурлан. Основать фирму, несмотря на предложения из других областей страны, она решила в родном районе.

Началось все с того, что в 2007 году выпускница бакалавриата ЕНУ им. Л. Гумилева отправилась в польский город Поз­нань, чтобы продолжить учебу в магистратуре. Будучи в Польше, подрабатывала менеджером в компании, где и начала изучать все, связанное с выпуском промышленных фильтров.

Вернулась домой. Вскоре с ней связались представители той самой польской компании, где она подрабатывала, и предложили открыть в Казахстане их представительство. Так девушка, отбросив все страхи, взялась продвигать на родине европейские устройства для очистки воздуха и воды. Годом основания ТОО «Азияфильтр» стал 2011-й.

Через несколько лет (в 2019-м) оно заявило о себе уже в качестве компании-производителя. Добавим, что в становление предприятия не вложено ни одного тенге государственных средств.

По словам технического директора предприятия Медыгата Ыбыраева, сегодня их фирма производит с десяток наименований востребованной продукции, соответствующей мировым стандартам: от вентиляционных систем и систем газоочистки до пресс-фильтров для добывающих предприятий и жидкостной фильтрации в пищевой промышленности. Все с высоким КПД очистки. Компания приобретает за рубежом только сырье – специальную техническую ткань. Все остальные компоненты казахстанского производства.

Говоря о характеристиках фильтров, технический директор отметил, что они наиболее оптимальны для местных реалий. К примеру, степень очистки от пыли доходит до 99,9%. То есть по техническим характеристикам их продукция из лучшего европейского сырья ничем не уступает передовым производителям. Более того, за все время работы в компанию не поступало ни замечаний, ни рекламаций.

В числе заказчиков продукции товарищества самые крупные отечественные предприятия, такие как ERG, «Казцинк», «Каз­атомпром» и многие другие.

Все они, еще не так давно зависевшие от импортных поставок, теперь могут приобретать отечест­венные фильтры, изготавливаемые из европейского (Германия, Польша, Франция) сырья по их же технологиям. На предприятии рассматривают возможности для работы с синтетической тканью для фильтров из Китая.

Наверняка потребители продукции успели оценить и все другие преимущества. Так, фильтры компании из Щучинска в разы дешевле импортных. К тому же при необходимости специа­листы фирмы могут выехать к заказчику, чтобы изучить на месте условия эксплуатации и параметры.

Не сравнить, конечно же, и сроки поставок. Если из-за рубежа фильтры нужно ждать около двух месяцев, то щучинцы могут их доставить в любую область рес­публики за три-четыре недели. То есть предприятие во всех отношениях четко ориентировано на клиента.

Работают здесь не ради продаж, а хотят, чтобы каждый их фильтр отработал без накладок положенный срок эксплуатации. Кстати, фильтры из Щучинска поставляются также в Кыргызстан, Узбекистан, частично в Россию.

На предприятии трудятся более 30 человек – все они местные жители. Есть филиал в Астане. В ближайших планах компании – открыть представительство в Узбекистане.

По словам Медыгата Ыбыраева, в компании стараются держать руку на пульсе. Сотрудники часто выезжают за рубеж набираться опыта. Сам он пару дней назад вернулся из-за границы. Побывал в Испании, Италии и Франции, где изучал технологические ноу-хау. Теперь думает над тем, что и как можно внедрить у себя на производстве.

Сегодня перед коллективом стоит задача полной автоматизации и цифровизации рабочего процесса. Произойдет это с установкой нового оборудования, которое здесь в скором времени получат.

– В связи с этим сокращение коллективу не грозит. Мы ведь пока освоили производство только по четырем направлениям, а видов промышленных фильтров более 50. Поэтому нам есть над чем работать и куда расти, – говорит технический директор.

По его словам, конечная цель компании, которая будет расширяться, – сделать так, чтобы их модель бизнеса стала одной из лучших в регионе, а заработная плата сотрудников – одной из самых высоких.

Танат Жаналык, начальник отдела по производству промышленных фильтров, трудится здесь два года. Родом парень тоже из аула Мадениет Бурабайского района. Отработав восемь лет по основной специальности строителя, решил попробовать силы в ТОО «Азияфильтр». Сразу устроиться не удалось, пришлось какое-то время подождать.

По его словам, ему всегда хотелось работать в компании с хорошо налаженным рабочим процессом, без текучки кадров. За время работы успел душой прикипеть к предприятию, где четко знаешь, что ты должен делать, где не сомневаешься, что будешь услышан и понят.

Ему нравится здесь все: молодой, дружный и инициативный коллектив, возможность обучаться тонкостям профессии, выезжая для этого за рубеж. А самое главное – стремление руководства к освоению передового опыта не только на производстве, но и в сфере эффективного управления персоналом, что непременно приводит к успеху.