С начала 2025 года прививки казахстанцам будут делать после информационного согласия

Указы и распоряжения , Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

Соответствующие изменения Минздрав внес в «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению профилактических прививок населению», передает Kazpravda.kz со ссылкой Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В тексте говорится, что прививки проводятся после получения информированного электронного согласия, при технических сбоях прилагается сканированный вариант, на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя (cейчас можно оформить согласие как в бумажном, так и в электронном виде).

При отказе прививаемого лица или его законного представителя от получения профилактических прививок, оформляется отказ от профилактических прививок в электронном виде. Информированное электронное согласие или отказ вносятся в медицинские информационные системы.

Медицинский работник, получивший вызов к привитому лицу, немедленно обслуживает данный вызов, оказывает неотложную медицинскую помощь и при показаниях госпитализирует его.

При подозрении на НППИ медицинский работник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при технических сбоях прилагается сканированный вариант, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через медицинские информационные системы в режиме онлайн (портал), либо посредством электронной почты.

Смотрите приказ МЗ от 30 октября 2024 года № 88.

#Минздрав #правила #прививки

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