С начала года 36 казахстанцев отсудили полмиллиарда тенге за некачественные авто

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Комитете по защите прав потребителей поделились случаями из практики, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы автолюбитель, столкнувшись с серьезной поломкой нового автомобиля, неоднократно обращался в автосалон с требованием расторгнуть договор и вернуть деньги. Поломка произошла из-за дефекта высоковольтной батареи. После вмешательства  Департамента торговли и защиты прав потребителей, покупателю удалось отстоять свои права и вернуть 48 миллионов тенге.

«Автомобильная отрасль оказалась одной из наиболее проблемных сфер. За отчетный период 36 казахстанцев, столкнувшихся с некачественными автомобилями, успешно отстояли свои права в суде, получив компенсацию на общую сумму 505,1 миллиона тенге», - говорится в пресс-релизе.

Шымкент также отметился громким делом о недобросовестном подрядчике. Житель города, не получив обещанного ремонта в новой квартире, обратился за помощью в местный департамент. Благодаря оперативным действиям специалистов, потребитель смог вернуть потраченные на ремонт средства.

«Казахстанцы должны знать о своих правах и активно ими пользоваться. Только так мы сделаем рынок более честным, а услуги – качественными. Защита прав потребителей – это не только права, но и ответственность каждого из нас за качество товаров и услуг, которые мы выбираем», – отмечают в Комитете по защите прав потребителей.

Всего за 9 месяцев поступило почти 43 тысячи обращений, что на 10 008 заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате рассмотрения этих обращений потребителям было возвращено, обменено или заменено товаров и услуг на общую сумму 1 364,9 млрд тенге, что почти в два раза превышает показатель прошлого года.

Комитет по защите прав потребителей призвал всех граждан активно отстаивать свои права и обращаться за помощью в случае возникновения проблем с качеством товаров или услуг в соответствующие органы.

#авто #защита прав

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