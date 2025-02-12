С начала года в Казахстане защитили права почти пяти тысяч работников

В ходе проведенных проверок в различных организациях госинспекторы труда выявили 499 нарушений трудовых прав, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: gov.kz

С начала года госинспекторами труда защищены права порядка 4,7 тыс. работников.

По состоянию на 1 февраля 2025 года государственными инспекторами труда на 16 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед более 1,1 тыс. работниками на сумму 318,2 млн тенге.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 240 предписаний, обязательных для исполнения, и наложены штрафы на сумму более 24,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права 890 работников. Им выплачено 81,3 млн тенге.

Кроме того, на особом контроле Министерства труда и социальной защиты населения находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 февраля, государственными инспекторами труда проведено 389 проверок, в ходе которых выявлено 499 нарушений, из них: в сфере труда – 466; по безопасности и охране труда – 31; занятости населения – 2.

В результате принятых мер защищены трудовые права 3,8 тыс. работников.